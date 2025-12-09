Esplode vetro nel campo di padel | 25enne trasportato in ospedale

Salernotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è temuto il peggio, nei giorni scorsi, in un circolo di padel a Cava de' Tirreni, dove un ragazzo salernitano di 25 anni è rimasto  ferito a causa della rottura improvvisa di uno dei vetri laterali del campo. Il giovane - riporta La Città - si trovava sul terreno di gioco per disputare una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

