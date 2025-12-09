Esplode batteria in un palazzo fiamme altissime | decine di vittime VIDEO
Un terribile incendio ha devastato un edificio residenziale di sette piani nel centro di Jakarta, capitale dell’Indonesia. Le autorità locali hanno confermato almeno 22 vittime, tra cui 15 donne, in quello che è stato descritto come uno degli incidenti più gravi degli ultimi mesi. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente all’interno della struttura, intrappolando numerose persone nei piani superiori. Leggi anche: Disastro nei cieli, aereo precipita: “Schianto tremendo”. Scene atroci Le prime ricostruzioni: l’esplosione di una batteria. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Terrore su volo Air China: batteria esplode in cabina, aereo costretto ad atterrare d’urgenza
Batteria esplode e prende fuoco: panico sul volo con 160 passeggeri
Paura in volo: batteria al litio esplode, fiamme in cabina
Io lo odio *Nevermind*. Lo odio perché inizia con quattro colpi di batteria e poi esplode *Smells Like Teen Spirit*, e da lì nulla nella musica è stato più lo stesso. Lo odio perché era il 1991 e con un solo album i Nirvana hanno spazzato via l’hard rock patinato, i - facebook.com Vai su Facebook
Torino, incendio in un palazzo di 5 piani: una donna di 55 anni e un uomo di 25 in ospedale con ustioni al volto. Le fiamme dall'esplosione della batteria di un monopattino - Intervento dei vigili del fuoco in via Leinì 77 per un incendio scoppiato all'interno del vano cantine di un edificio residenziale di cinque piani: l'intero stabile è stato evacuato ... Si legge su msn.com
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it