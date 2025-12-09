Esplode batteria in un palazzo fiamme altissime | decine di vittime VIDEO

Un terribile incendio ha devastato un edificio residenziale di sette piani nel centro di Jakarta, capitale dell’Indonesia. Le autorità locali hanno confermato almeno 22 vittime, tra cui 15 donne, in quello che è stato descritto come uno degli incidenti più gravi degli ultimi mesi. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente all’interno della struttura, intrappolando numerose persone nei piani superiori. Leggi anche: Disastro nei cieli, aereo precipita: “Schianto tremendo”. Scene atroci Le prime ricostruzioni: l’esplosione di una batteria. 🔗 Leggi su Tvzap.it

