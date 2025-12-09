Eseguendo la sentenza - Le ultime 24 ore di Aldo Moro al teatro di Cavriglia

Arezzonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Penultimo appuntamento per la decima edizione della rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune di Cavriglia e dalla Materiali Sonori al Teatro Comunale: venerdì 12 dicembre, alle ore 21.30, andrà in scena “Eseguendo la sentenza - Le ultime 24 ore di Aldo Moro” di e con Riccardo Lestini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Materiali in scena: Riccardo Lestini presenta "Eseguendo la sentenza - le ultime 24 ore di Aldo Moro"

Riccardo Lestini, "scrittore, regista, saggista, blogger, insegnante", propone una scrittura basata sulle conclusioni della Seconda Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso Moro, sui documenti

