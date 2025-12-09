Escono con le scarpe da ginnastica per cercare vischio e scivolano in un canalone | due morti

Due uomini, un 55enne di Udine e un 60enne di Portogruaro, sono morti nei boschi di Enemonzo (Udine) dopo un volo di almeno 30 metri a seguito di uno scivolamento in un canalone. L’incidente è avvenuto nell’udinese nel primo pomeriggio di domenica e, a lanciare l’allarme, è stato un terzo escursionista – amico delle due vittime – presente sul luogo. Secondo le prime ricostruzioni, i due non sarebbero stati equipaggiati a dovere e avrebbero avuto indosso calzature non adatte all’azione: scarpe da ginnastica. La sciagura è stata ricostruita al Soccorso Alpino del Friuli-Venezia Giulia dal terzo uomo: “Uno dei miei amici stava transitando in una zona molto ripida, fuori dal sentiero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

