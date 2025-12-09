Escono con le scarpe da ginnastica per cercare vischio e scivolano in un canalone | due morti
Due uomini, un 55enne di Udine e un 60enne di Portogruaro, sono morti nei boschi di Enemonzo (Udine) dopo un volo di almeno 30 metri a seguito di uno scivolamento in un canalone. L’incidente è avvenuto nell’udinese nel primo pomeriggio di domenica e, a lanciare l’allarme, è stato un terzo escursionista – amico delle due vittime – presente sul luogo. Secondo le prime ricostruzioni, i due non sarebbero stati equipaggiati a dovere e avrebbero avuto indosso calzature non adatte all’azione: scarpe da ginnastica. La sciagura è stata ricostruita al Soccorso Alpino del Friuli-Venezia Giulia dal terzo uomo: “Uno dei miei amici stava transitando in una zona molto ripida, fuori dal sentiero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il cielo si copre, piove. Anzi, diluvia. Le squadre sono a ridosso degli spogliatoi. “Si giocherà?” “Speriamo!” Arriva l’arbitro. E sale la tensione. Il campo è una risaia, ma la speranza rimane. Escono i due capitani. “Stiamo dentro!” E tutti si avvicinano alla finestra - facebook.com Vai su Facebook
Sandro Valent e Mauro Darpin vanno in montagna con le scarpe da ginnastica a cercare il vischio: uno scivola, l'altro tenta di salvarlo. Morti davanti all'amico - Si è trasformata in tragedia l’escursione improvvisata di due uomini, uno residente a Udine e l’altro di Portogruaro, precipitati da una parete rocciosa per circa ... Riporta ilgazzettino.it