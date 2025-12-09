Escluso dalla partita di Champions | la dura punizione a Salah
Fa molto rumore il caso Salah con un Liverpool sempre più in crisi di risultati: le parole di fuoco del suo giocatore più rappresentativo hanno avuto come logica conseguenza la mancata convocazione per la gara di Champions League di martedì 9 dicembre contro l'Inter a San Siro. La scelta di Slot. Che lo strappo sia insanabile o meno lo scopriremo nei prossimi giorni ma, intanto, mister Arne Slot ha deciso di lasciare l'attaccante egiziano in Inghilterra per punizione. "Non mi aspettavo queste dichiarazioni di Salah per come si era allenato e per come si era comportato nei giorni scorsi, assolutamente no. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
