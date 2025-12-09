Escalation di assalti ai Postamat nel Foggiano gravi disagi per utenza e dipendenti | Servizi a rischio
L'area dei Monti Dauni e della Capitanata è stata teatro, negli ultimi mesi, di una preoccupante escalation criminale. Diversi sono i centri del territorio che sono stati colpiti da episodi di elevata pericolosità, culminati con l'assalto all'Ufficio postale di San Ferdinando di Puglia, un'azione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Assalti ai bancomat con esplosivo nel Barese, l'escalation criminale che rischia di ridurre i servizi per i cittadini
Appostati nel buio, violenti se serve: i criminali e l'escalation degli assalti in casa. La mappa
#VigilanzaPrivata, richiesta urgente al Ministero dell’Interno: riattivare subito il tavolo sulla sicurezza. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs denunciano l’ennesima escalation di assalti ai portavalori, episodi gravissimi che mettono in pericolo lavoratrici, l Vai su X
Telesveva. . Escalation di violenza a San Ferdinando di Puglia: dopo l’assalto con una ruspa all’ufficio postale, furto al Compro Oro di via XXIV Maggio #sanferdinando #cronaca #assalti #furti - facebook.com Vai su Facebook
Fanno esplodere Postamat nel Foggiano ma il denaro non c'è - Due esplosioni ravvicinate, a distanza di meno di un minuto l'una dall'altra, hanno spaventato la scorsa notte la piccola comunità di Rocchetta Sant'Antonio, sui Monti Dauni, in provincia di Foggia, d ... rainews.it scrive
