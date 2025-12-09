Errori sui farmaci al San Raffaele Fontana e Bertolaso | Agito subito ospedale è fiore all' occhiello

Idee più chiare dopo i risultati delle ispezioni dell'Ats. Così Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, sulla situazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, martedì mattina, nella giornata in cui il Consiglio d'amministrazione ha avviato la revoca dell'amministratore delegato.

errori farmaci san raffaeleSan Raffaele, farmaci sbagliati e dosi 10 volte superiori a quelle prescritte. Regione Lombardia: “Indagine dell’Ats” - Infermieri esterni senza competenze nei reparti ad alta intensità. Da ilfattoquotidiano.it