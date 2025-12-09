Equipaggiare l’identità nazionale contro l’invasione turistica

In un contesto di crescente turismo internazionale, è fondamentale proteggere l’identità culturale e sociale del paese. La “Strategia di sicurezza nazionale” propone di rafforzare non solo le capacità militari, ma anche le risorse immateriali, come l’identità nazionale, per contrastare l’impatto dell’invasione turistica e preservare l’autenticità del patrimonio locale.

"Strategia di sicurezza nazionale": oltre all'esercito da riarmare per scongiurare invasioni militari, si equipaggi l'identità nazionale per respingere l'invasione turistica. Leggo che il dicembre 2025 vedrà un +6 per cento di arrivi aeroportuali rispetto al dicembre 2024 ed è un dato spaventoso per chi conosca un principio della fisica: l'incompenetrabilità dei corpi. E un principio della cultura: l'incompatibilità fra inglese e patria. Già mi vedo un +6 per cento di turisti stranieri nei centri storici e un -6 per cento di residenti italiani nei centri storici. Grazie all'aumento dei prezzi delle case e di tutto, e al parallelo calo delle insegne in italiano, dei piatti locali, dei parcheggi per gli autoctoni.