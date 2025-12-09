Enzo Badenas morto dopo un tremendo incidente in allenamento | il pilota aveva 17 anni

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nel mondo del motocross: muore a 17 anni il talento spagnolo Enzo Badenas, si stava allenando da solo in pista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

enzo badenas morto dopoEnzo Badenas morto dopo un tremendo incidente in allenamento: il pilota aveva 17 anni - Tragedia nel mondo del motocross: muore a 17 anni il talento spagnolo Enzo Badenas, si stava allenando da solo in pista ... Riporta fanpage.it