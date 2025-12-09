"Enza a rischio esondazioni, servono interventi di manutenzione"

L'articolo evidenzia il rischio di esondazioni dell'Enza a causa delle condizioni critiche del ponte di Sorbolo, nel parmense. Si sollecita un intervento tempestivo e si chiede alla Regione di fornire chiarimenti sullo stato di ostruzione delle campate e sugli interventi pianificati da Aipo o altri enti competenti.

La Regione dica se sia a conoscenza dello stato di grave ostruzione delle campate del ponte di Sorbolo sul torrente Enza, nel parmense, chiarendo quali interventi siano stati programmati da Aipo o dagli enti competenti.A porre la questione, con un'interrogazione, è il consigliere della Lega. 🔗 Leggi su Parmatoday.it