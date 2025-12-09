Enza a rischio esondazioni servono interventi di manutenzione
L'articolo evidenzia il rischio di esondazioni dell'Enza a causa delle condizioni critiche del ponte di Sorbolo, nel parmense. Si sollecita un intervento tempestivo e si chiede alla Regione di fornire chiarimenti sullo stato di ostruzione delle campate e sugli interventi pianificati da Aipo o altri enti competenti.
La Regione dica se sia a conoscenza dello stato di grave ostruzione delle campate del ponte di Sorbolo sul torrente Enza, nel parmense, chiarendo quali interventi siano stati programmati da Aipo o dagli enti competenti.A porre la questione, con un'interrogazione, è il consigliere della Lega. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
"Enza a rischio esondazioni, servono interventi di manutenzione"
“Nessuna scusa, nessun messaggio, nessuna meta valgono il rischio”. Da oggi fino al 25 dicembre sarà operativa la nuova campagna istituzionale dedicata alla sicurezza stradale e ai comportamenti corretti alla guida “Guida senza rischi” realizzata da Autostr - facebook.com Vai su Facebook
“Prendere rischi è inevitabile”: il rapporto rischio/rendimento è sempre alla base di ogni avanzamento: senza rischio, non c’è progresso. #IlGrandeGioco #rischio #rendimento #progresso Vai su X
I vescovi scomunicano lo stop all’accoglienza laverita.info
Zelensky ha detto che è pronto a indire nuove elezioni entro tre mesi linkiesta.it
"Ormai è un regolamento di conti. Città ostaggio del centrosinistra" ilrestodelcarlino.it
Giornata mondiale del diabete, oltre 300 screening in piazza per il controllo della glicemia ilrestodelcarlino.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Meldola, raccolta doni per i bimbi ucraini ilrestodelcarlino.it
Milan, chi al posto di Maignan nel mercato? Spunta fuori il nome più interessante di tutti pianetamilan.it
Zelensky ha detto che è pronto a indire nuove elezioni entro tre mesi linkiesta.it
"Ormai è un regolamento di conti. Città ostaggio del centrosinistra" ilrestodelcarlino.it
Giornata mondiale del diabete, oltre 300 screening in piazza per il controllo della glicemia ilrestodelcarlino.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Meldola, raccolta doni per i bimbi ucraini ilrestodelcarlino.it
Milan, chi al posto di Maignan nel mercato? Spunta fuori il nome più interessante di tutti pianetamilan.it