Entusiasmo e sorrisi per Porta un dono in campo il torneo benefico dei bimbi al campo Volpe

Salernotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta oggi pomeriggio, “Porta un dono in campo”, promossa da Assocalcio Salerno e Scuola Calcio Millenium: il torneo per i bambini si è tenuto al campo Volpe. Per l'occasione, è stato raccolto cibo a lunga conservazione e materiale sportivo da devolvere all'associazione L'Abbraccio e alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica