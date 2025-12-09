Entra in ospedale per un intervento e muore errore sconcertante dei medici
Un caso che inizia come un semplice percorso di accertamento clinico e finisce per trasformarsi in una delle vicende più dolorose e controverse degli ultimi anni. Una donna di 67 anni entra in una struttura sanitaria per chiarire alcuni disturbi non particolarmente preoccupanti, convinta di dover affrontare solo esami di routine e controlli programmati. Nessuno poteva immaginare che quell'accesso, nato per monitorare una dilatazione aortica considerata sotto la soglia di rischio, si sarebbe invece trasformato in un incubo senza ritorno. >> "Sei veramente uno str***". Antonella Clerici gliel'ha detto in faccia: gelo in diretta Secondo la ricostruzione emersa in sede civile, il percorso clinico della paziente si sarebbe dovuto limitare a una gestione conservativa fatta di farmaci, controlli periodici e un'attenzione rigorosa allo stile di vita.
