Enthoven contro Mélenchon di nuovo Anche in Italia serve una resa dei conti sull' antisemitismo
Domenica mattina, Raphaël Enthoven ha nuovamente accusato Jean-Luc Mélenchon di antisemitismo, sottolineando la necessità di affrontare il tema anche in Italia. La polemica si inserisce in un dibattito più ampio sulla percezione e la gestione di fronte a dichiarazioni e comportamenti ritenuti antisemiti, richiamando l'attenzione sulla responsabilità di figure pubbliche e sul ruolo della società nel contrastare ogni forma di odio.
Domenica mattina Raphaël Enthoven lo ha fatto di nuovo. Lo scrittore francese ha preso metaforicamente per il bavero Jean-Luc Mélenchon e gli ha scritto su X: Vous êtes passionnément antisémite. La prima volta che aveva lanciato l’accusa, il 1 maggio del 2024, dopo che dei sostenitori di La France Insoumise avevano cacciato malamente da un corteo il socialista Raphaël Glucksmann, a loro dire (tra le altre colpe immaginarie) troppo tiepido su Gaza, Enthoven si era beccato una denuncia da LFI per diffamazione. Il 6 novembre scorso il tribunale gli ha dato ragione, e ora l’avvocato di Enthoven, Richard Malka, ha fatto della sua arringa un pamphlet, ritenendo (a ragione) che l’interesse del caso andasse al di là della persona del suo assistito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
