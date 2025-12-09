Enthoven contro Mélenchon di nuovo Anche in Italia serve una resa dei conti sull' antisemitismo

Domenica mattina, Raphaël Enthoven ha nuovamente accusato Jean-Luc Mélenchon di antisemitismo, sottolineando la necessità di affrontare il tema anche in Italia. La polemica si inserisce in un dibattito più ampio sulla percezione e la gestione di fronte a dichiarazioni e comportamenti ritenuti antisemiti, richiamando l'attenzione sulla responsabilità di figure pubbliche e sul ruolo della società nel contrastare ogni forma di odio.

Domenica mattina Raphaël Enthoven lo ha fatto di nuovo. Lo scrittore francese ha preso metaforicamente per il bavero Jean-Luc Mélenchon e gli ha scritto su X: Vous êtes passionnément antisémite. La prima volta che aveva lanciato l’accusa, il 1 maggio del 2024, dopo che dei sostenitori di La France Insoumise avevano cacciato malamente da un corteo il socialista Raphaël Glucksmann, a loro dire (tra le altre colpe immaginarie) troppo tiepido su Gaza, Enthoven si era beccato una denuncia da LFI per diffamazione. Il 6 novembre scorso il tribunale gli ha dato ragione, e ora l’avvocato di Enthoven, Richard Malka, ha fatto della sua arringa un pamphlet, ritenendo (a ragione) che l’interesse del caso andasse al di là della persona del suo assistito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Enthoven contro Mélenchon (di nuovo). Anche in Italia serve una resa dei conti sull'antisemitismo

Contenuti che potrebbero interessarti

Enthoven contro Mélenchon (di nuovo). Anche in Italia serve una resa dei conti sull'antisemitismo - Guardo con favore il ddl Delrio per un solo motivo: perché spero che il dibattito parlamentare sia per l’Italia ciò che il piccolo processo a Enthoven non è stato per la Francia: una prova del fuoco p ... Secondo ilfoglio.it