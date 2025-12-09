Ente Palio del Cupolone C’è il nuovo direttivo

Il Palio del Cupolone di Assisi si rinnova con la nomina del nuovo direttivo dell’Ente, che vede Moreno Massucci confermato come presidente. Un passo importante per la gestione e lo sviluppo di questa tradizione storica, mantenendo viva l’identità culturale della manifestazione e rafforzando il legame con la comunità locale.

ASSISI Nuovo direttivo per l’ente Palio del Cupolone; Moreno Massucci è stato confermato nella carica di presidente. L’ assemblea delle componenti del Palio del Cupolone J’Angeli 800 - la manifestazione si svolgerà dal 12 al 20 giugno - ha ratificato la composizione del nuovo esecutivo che risulta dunque così composto: Moreno Massucci presidente, Federica Pozzoli vice, Paola Vitali segretaria, Pietro Mariottini tesoriere. "La conferma della maggioranza delle cariche – viene evidenziato - sottolinea la volontà di continuità con le ultime due edizioni che hanno visto il consolidamento delle scelte di programmazione fatte, ad iniziare dalla centralità di ruolo della Locanda Poste e Cavalli nel bilancio della festa". 🔗 Leggi su Lanazione.it