Enrico Celeghin | fissata la data dei funerali della colonna di PizzAut

La Brianza si prepara a salutare Enrico Celeghin, uno delle colonne portanti di PizzAut. I funerali di Enrico saranno celebrati giovedì 11 dicembre alle 15 a Limbiate nella chiesa di San Giorgio (in piazza monsignor Redaelli).Chi era Enrico Celeghin Enrico Celeghin, 63 anni, è morto domenica 7. 🔗 Leggi su Monzatoday.it