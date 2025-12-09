Enrico Celeghin | fissata la data dei funerali della colonna di PizzAut
La comunità di PizzAut si prepara a dare l'ultimo saluto a Enrico Celeghin, figura di spicco e pilastro dell'organizzazione. I funerali si terranno giovedì 11 dicembre alle 15 nella chiesa di San Giorgio a Limbiate, in piazza Monsignor Redaelli. Un momento di commozione per ricordare la sua dedizione e il suo contributo alla causa.
La Brianza si prepara a salutare Enrico Celeghin, uno delle colonne portanti di PizzAut. I funerali di Enrico saranno celebrati giovedì 11 dicembre alle 15 a Limbiate nella chiesa di San Giorgio (in piazza monsignor Redaelli).Chi era Enrico Celeghin Enrico Celeghin, 63 anni, è morto domenica 7. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Paderno, è morto Enrico Celeghin: colonna di PizzAut chiusa per lutto, amico di Acampora
Monza piange Enrico Celeghin, storica colonna portante di Pizzaut
Enrico Celeghin è morto, era lo storico volontario di Pizzaut
Enrico Celeghin era andato in pensione anticipata per dedicarsi, come volontario, a PizzAut - facebook.com Vai su Facebook
Morto all’improvviso Enrico Celeghin, colonna di PizzAut. Nico Acampora: "Lui è una parte di me" milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Fissati i funerali di Enrico Celeghin di Pizzaut - Giovedì 11 dicembre a Limbiate i funerali di Enrico Celeghin, storico collaboratore di PizzAut. Riporta monza-news.it
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE) ilnapolista.it
Belve Crime salta il 9 dicembre: il mistero sugli ospiti e quando torna la Fagnani cinemaserietv.it
Condò analizza: «Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero motivo è un altro» internews24.com
Sky sotto accusa: multa Antitrust da 3,2 milioni per pratiche scorrette su prezzi e offerte agli abbonati digital-news.it
LIVE Civitanova-Montpellier, Champions League volley 2026 in DIRETTA: a breve in campo le squadre oasport.it
Soldato britannico morto in Ucraina: non era al fronte, ma impegnato in operazioni di addestramento ildifforme.it