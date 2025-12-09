Enrico Celeghin | fissata la data dei funerali della colonna di PizzAut

La comunità di PizzAut si prepara a dare l'ultimo saluto a Enrico Celeghin, figura di spicco e pilastro dell'organizzazione. I funerali si terranno giovedì 11 dicembre alle 15 nella chiesa di San Giorgio a Limbiate, in piazza Monsignor Redaelli. Un momento di commozione per ricordare la sua dedizione e il suo contributo alla causa.

Enrico Celeghin, 63 anni, è morto domenica 7.

