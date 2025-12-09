Eni tra Africa e Asia | così il gigante energetico italiano ridefinisce il mercato globale del gas

Eni, il colosso energetico italiano, sta accelerando la sua presenza in Asia e Africa, due continenti in forte crescita. Con strategie mirate, l'azienda mira a ridefinire il mercato globale del gas, consolidando la sua posizione e lasciando un'impronta significativa in un settore in continua evoluzione.

Il cane a sei zampe di Eni si sposta a gran velocità in un mondo sempre più plasmato dal fabbisogno energetico e vuole lasciare le sue impronte in due continenti in piena espansione: Asia e Africa. Da un lato, un accordo decennale di fornitura con la Thailandia, mentre dall’altro il progresso di un importante progetto infrastrutturale in Congo. Due operazioni commerciali che certificano la visione avveniristica del colosso energetico volta ad affondare radici in contesti in forte crescita, aumentando la capacità produttiva e consolidando l’immagine dell’Italia di garante della sicurezza energetica nel mondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Eni tra Africa e Asia: così il gigante energetico italiano ridefinisce il mercato globale del gas

Altre letture consigliate

L’Europa è schiacciata tra Atlantico e Pacifico, mentre Asia e USA ridisegnano il mondo. L’Africa potrebbe essere il suo partner decisivo. Torniamo protagonisti? #Europa #Geopolitica #Africa #Asia #USA #Unimpresa - facebook.com Vai su Facebook