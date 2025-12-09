Energia così Napoli può cambiare marcia grazie alla geotermia e alle comunità termiche

Nella giornata del 4 dicembre 2025 si è svolto un confronto di alto profilo dedicato alle Comunità Energetiche Termiche e alla geotermia a bassa profondità, ambiti che stanno rapidamente ridisegnando gli equilibri del panorama energetico europeo e nazionale. L’iniziativa, ospitata negli spazi dell’Università Parthenope grazie alla disponibilità dell’ateneo, è stata promossa da un ampio partenariato istituzionale: Svimez, Club Atlantico di Napoli, Università Parthenope, Unione Geotermica Italiana e Ordine dei Geologi della Campania, con il patrocinio del Comune di Napoli e dell’Ordine degli Ingegneri della provincia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it