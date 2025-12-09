Emozioni Sipario 2025 2026 gli spettacoli in Sala Sipario APS ad Abano Terme
Abano Terme si prepara a vivere una nuova stagione teatrale con la rassegna “Emozioni Sipario 2025/2026”. Promossa da Sipario APS, questa iniziativa culturale prenderà vita nella Sala Sipario, offrendo al pubblico una selezione di spettacoli che promettono di suscitare emozioni e coinvolgimento nel cuore dei Colli Euganei.
Abano Terme accende i riflettori sulla nuova rassegna teatrale “Emozioni Sipario 20252026”, il cartellone ideato e promosso da Sipario APS, realtà culturale attiva nel territorio dei Colli Euganei.La stagione, in programma dal 22 novembre 2025 al 21 marzo 2026 presso la Sala Sipario APS (Via. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Si alza il sipario sulle Atp Finals, Sinner: “Vorrei provare di nuovo le stesse emozioni. Nella mia testa penso sempre di essere il numero due”
Cala il sipario sulla mostra "Buratto, fili, bastoni": un bilancio di magiche emozioni
ELEKTRA STORIA SENZA FRENI Spettacolo teatrale tratto da Elektra Crudele e Spietata di Laura Ricciardello con Caterina Riccomini Regia Caterina Riccomini. Rassegna Emozioni Sipario sabato 13 dicembre 2025 ore 21.00 Abano Terme (Pd) Sala te - facebook.com Vai su Facebook
Le emozioni…attimi di un tramonto che non finirà mai! Un sipario che cala sulle bellezze del giorno,un manto incantevole che va a chiuderne ogni barlume…preparando l’esordio già prossimo alla notte Buona serata Vai su X
Putignano inaugura la stagione di prosa 2025/2026 con “Mimì – Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno” - A chiudere il mese, il 31 gennaio, Teatro Koreja proporrà “X di Xylella, Bibbia e Alberi Sacri”, scritto da Lucia Raffaella Mariani, Letizia Russo e Gabriele Vacis, che ne firma anche la regia. Da giornaledipuglia.com
LIVE Scandicci-Zhetsyu, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: manca poco alll’esordio delle toscane ... oasport.it
Muore in casa, la madre malata di Alzheimer resta senza cibo né acqua per 48 ore lanazione.it
Milano Cortina 2026, definita la data di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri oasport.it
LIVE Inter-Liverpool 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: inizia la sfida oasport.it
La Siria un anno dopo Assad: il Terroristan della CIA it.insideover.com
Il principe William festeggia 20 anni da patrono dell'associazione per i senzatetto Centrepoint lapresse.it