emma il consiglio a stefano de martino per sanremo e commenta la fuga dei big

Mancano ancora più di due mesi a Sanremo 2026, edizione condotta da Carlo Conti (che è anche direttore artistico), ma c'è già un "leggerissimo" fermento per il 2027. Potrebbe essere ancora l'anno di Conti (che però non sarebbe del tutto convinto), del ritorno di Amadeus sul palco o – forse – il momento di Stefano De Martino. Proprio a lui Emma Marrone, nel corso di un'intervista, ha dato un consiglio: accettare la conduzione sotto la direzione artistica di due grandi artiste della musica. Emma Marrone, il consiglio a Stefano De Martino su Sanremo. Emma Marrone sta vivendo un periodo d'oro, tra la nuova canzone Brutta Storia, il nuovo album, gli eventi previsti per il 2026, tra cui concerti a Milano e Roma.

