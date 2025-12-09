Emily in Paris protagonista rilasciata in Giappone dopo accuse di traffico di droga
Jeremy O. Harris viene rilasciato in Giappone dopo la detenzione per sospetto traffico di sostanze stupefacenti. Il drammaturgo e attore statunitense Jeremy O. Harris, noto per le sue interpretazioni nel campo del teatro e della televisione, ha ottenuto la libertà dopo essere stato detenuto per circa tre settimane in Giappone. Il suo rilascio segue un arresto avvenuto lo scorso 16 novembre nell’ambito di un’indagine relativa a presunti tentativi di contrabbando di sostanze illegali. Detenzione e accusa in Giappone. Secondo le dichiarazioni delle autorità doganali di Okinawa, Harris è stato arrestato presso l’aeroporto di Naha, dove un funzionario ha trovato nel suo zaino circa 0,78 grammi di cristalli contenenti MDMA, un narcotico sintetico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Camille Razat, attrice che odia le categorie, dalla passione per i videogiochi all'amore per la campagna, non sarà presente nella quinta stagione di Emily in Paris
“Il fast fashion finirà presto. E per l’inverno 2025 comprate marrone, jeans e… Ispiratevi a Sophia Loren, uno stile intramontabile”: parola dello stilista di Emily in Paris
Emily in Paris 5, a Roma tutto è possibile nel trailer della nuova stagione
Ciao Roma. Ciao Parigi. Emily in Paris ritorna il 18 dicembre ? Vai su X
Tornano anche Emily in Paris e Percy Jackson ma ci sono anche novità come Amadeus, The Rainmaker e Intervista col vampiro - facebook.com Vai su Facebook
Emily in Paris, la vita romana è tutt’altro che semplice nel trailer della quinta stagione - Netflix ha svelato nelle ultime ore il trailer ufficiale della quinta stagione di Emily in Paris, che vedrà la protagonista a. Si legge su bestmovie.it
Sassuolo, per Pinamonti niente di grave: col Milan sarà in campo pianetamilan.it
Quante medaglie per l’Italia a Milano Cortina 2026? Roda fissa l’obiettivo della FISI oasport.it
Conferenza stampa Spalletti pre Juventus Pafos LIVE: le sue parole calcionews24.com
Che cosa vedere in tv stasera, 9 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da L’altro ispettore ... ilgiornaleditalia.it
Caos al San Raffaele, è scontro. Bertolaso: se c’è una criticità interveniamo. I sindacati: quanto successo ... ilgiorno.it
Zelensky a Palazzo Chigi. La replica a Trump: “Sempre pronto ad elezioni” lidentita.it