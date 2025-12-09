emily in paris protagonista rilasciata in giappone dopo accuse di traffico di droga

Jeremy O. Harris viene rilasciato in Giappone dopo la detenzione per sospetto traffico di sostanze stupefacenti. Il drammaturgo e attore statunitense Jeremy O. Harris, noto per le sue interpretazioni nel campo del teatro e della televisione, ha ottenuto la libertà dopo essere stato detenuto per circa tre settimane in Giappone. Il suo rilascio segue un arresto avvenuto lo scorso 16 novembre nell’ambito di un’indagine relativa a presunti tentativi di contrabbando di sostanze illegali. Detenzione e accusa in Giappone. Secondo le dichiarazioni delle autorità doganali di Okinawa, Harris è stato arrestato presso l’aeroporto di Naha, dove un funzionario ha trovato nel suo zaino circa 0,78 grammi di cristalli contenenti MDMA, un narcotico sintetico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

