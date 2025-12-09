emiliano curioni si esibisce al cinema fanfulla

Emiliano Curioni, cantante di Massalengo, si esibirà giovedì alle 20 al cinema Fanfulla. Reduce dal successo a “Io canto senior” su Canale 5, dove ha duettato con Anna Tatangelo, Curioni torna sui palcoscenici locali per un concerto accompagnato dalla sua band. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica dal vivo.

Reduce dal successo alla trasmissione televisiva “Io canto senior” andata in onda su Canale 5 all’inizio dell’anno e nella quale ha avuto anche l’opportunità di duettare con Anna Tatangelo, il cantante di Massalengo Emiliano Curioni (nella foto), 55 anni, si esibirà supportato da una band giovedì dalle 20.30 sul palco del cinema Fanfulla di viale Pavia. L’evento è inserito nel cartellone “Magia delle feste” predisposto dal Comune di Lodi per il periodo natalizio e beneficia anche del supporto della Pro loco. Emiliano Curioni proporrà una scaletta densa dei brani che sapranno sicuramente coinvolgere e far divertire tutti i presenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it