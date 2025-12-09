Emergenza rifiuti l?opposizione al prefetto | Serve un suo intervento

A Taranto si aggrava la crisi dei rifiuti urbani, con l’opposizione consiliare che chiede un intervento immediato del Prefetto. La crescente emergenza ha portato a una richiesta di azioni concrete per affrontare la difficile situazione di gestione dei rifiuti nella città pugliese.

La situazione dei rifiuti urbani a Taranto ha spinto l?opposizione consiliare a rivolgersi direttamente al Prefetto. Dieci consiglieri comunali hanno inviato una lettera al Prefetto di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Emergenza rifiuti, l?opposizione al prefetto: «Serve un suo intervento»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Taranto, emergenza rifiuti: 10 consiglieri chiedono l’intervento del Prefetto “La città è allo sbando, la salute dei cittadini è a rischio” L’articolo completo è nel primo completo - facebook.com Vai su Facebook

Emergenza rifiuti nel Meilogu: scatta la raccolta “separata” per salvare il servizio Vai su X

Rifiuti, indagato il Prefetto - A Chiaiano, alla periferia di Napoli, dopo proteste e barricate, i tecnici dell’Agenzia regionale protezione ambiente Campania (Arpac) sono riusciti ad entrare e ad iniziare gli esami. Da ilsecoloxix.it