Emanuela Orlandi Massimo Giletti colpito in strada da un ex 007 per le domande sullo zio Mario Meneguzzi

Notizie.virgilio.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Giletti colpito con un pugno da un ex agenti dei servizi segreti per le domande su Emanuela Orlandi e lo zio Mario Meneguzzi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

emanuela orlandi massimo giletti colpito in strada da un ex 007 per le domande sullo zio mario meneguzzi

© Notizie.virgilio.it - Emanuela Orlandi, Massimo Giletti colpito in strada da un ex 007 per le domande sullo zio Mario Meneguzzi

Scopri altri approfondimenti

emanuela orlandi massimo gilettiMassimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex esponente dei servizi segreti mentre tentava di intervistarlo sul caso Emanuela Orlandi - Il conduttore colpito in centro a Roma da un ex agente dei servizi mentre cercava di intervistarlo sul caso Orlandi ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Emanuela Orlandi Massimo Giletti