Emanuela Orlandi Massimo Giletti colpito in strada da un ex 007 per le domande sullo zio Mario Meneguzzi
Massimo Giletti colpito con un pugno da un ex agenti dei servizi segreti per le domande su Emanuela Orlandi e lo zio Mario Meneguzzi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Scopri altri approfondimenti
Pugni in faccia durante un’intervista su alcuni sviluppi del caso Emanuela Orlandi: il giornalista è stato colpito da un ex agente dei servizi - facebook.com Vai su Facebook
La scomparsa di Emanuela Orlandi: a 42 anni di distanza, si continua a scavare, anche in ambito familiare. Perquisite le case dello zio Mario Meneguzzi, a #Roma e in provincia di #Rieti. #Tg1 Silvia Balducci Vai su X
Massimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex esponente dei servizi segreti mentre tentava di intervistarlo sul caso Emanuela Orlandi - Il conduttore colpito in centro a Roma da un ex agente dei servizi mentre cercava di intervistarlo sul caso Orlandi ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it