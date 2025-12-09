Emanuela Orlandi ecco perché la lettera anonima potrebbe essere la chiave del rebus
Il caso di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di 15 anni scomparsa a Roma il 22 giugno 1983, è sempre più dibattuto. Recentemente si sta ripercorrendo la pista familiare: in particolare, i fari si sono riaccesi sulla figura dello zio materno, Mario Meneguzzi. L'uomo, e l'ambiente di potere che lo circondava, è la nuova ipotesi degli inquirenti, potrebbe essere coinvolto nella sparizione. Un'ipotesi che si è parte dopo la ricezione di una lettera anonima in cui veniva menzionato proprio Meneguzzi e un suo superiore, Mario Peruzy, direttore del settore Amministrazione e Patrimonio della Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
