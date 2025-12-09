Elodie si prenderà una pausa dopo il tour
Dopo un intenso tour che l’ha vista protagonista in tutta Italia, Elodie ha annunciato che si prenderà una pausa dai live. L’ultima data romana dell’Elodie Show 2025 segna la conclusione di un anno ricco di concerti, lasciando spazio a un periodo di riposo per la cantante romana.
Durante l’ultima data romana dell’ Elodie Show 2025, che per quasi tutto l’anno l’ha portata in giro per i palazzetti e gli stadi d’Italia, la cantante romana ha annunciato che si prenderà una pausa dai live. Dopo aver ringraziato il pubblico prima di esibirsi nell’ultimo brano in scaletta, Elodie ha infatti affermato: «Mi fermerò per un po’, ci vediamo nel 2027». La decisione di abbandonare i concerti dal vivo per un anno intero ha alimentato domande e dubbi riguardo al futuro musicale della popstar, che, tuttavia, ha rassicurato i suoi fan dichiarando di sapere già quali saranno le sue prossime mosse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Elodie nel concerto di ieri sera ha detto che si prenderà una meritata pausa . ?Il suo ritorno sarà previsto per il 2027 ! - facebook.com Vai su Facebook
Elodie si prende una pausa. Tornerà con la sua nuova musica nel 2027 | Stefano Mauri Vai su X
Perché Elodie si prende una pausa, c'entra Andrea Iannone. L'indiscrezione - Elodie, un anno di pausa tra ipotesi, desideri e indiscrezioni: cosa c’è davvero dietro lo stop della cantante ... Si legge su corrieredellosport.it