Elodie si prenderà una pausa dopo il tour

9 dic 2025

Dopo un intenso tour che l’ha vista protagonista in tutta Italia, Elodie ha annunciato che si prenderà una pausa dai live. L’ultima data romana dell’Elodie Show 2025 segna la conclusione di un anno ricco di concerti, lasciando spazio a un periodo di riposo per la cantante romana.

Durante l’ultima data romana dell’ Elodie Show 2025, che per quasi tutto l’anno l’ha portata in giro per i palazzetti e gli stadi d’Italia, la cantante romana ha annunciato che si prenderà una pausa dai live. Dopo aver ringraziato il pubblico prima di esibirsi nell’ultimo brano in scaletta, Elodie ha infatti affermato: «Mi fermerò per un po’, ci vediamo nel 2027». La decisione di abbandonare i concerti dal vivo per un anno intero ha alimentato domande e dubbi riguardo al futuro musicale della popstar, che, tuttavia, ha rassicurato i suoi fan dichiarando di sapere già quali saranno le sue prossime mosse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

