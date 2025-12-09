Elodie si ferma ma sappiamo già quando tornerà annunciato il tour nel 2027 | come e quando acquistare i biglietti
Elodie annuncia il tour 2027 con largo anticipo: ecco date, città e quando acquistare i biglietti per i concerti nei palazzetti in tutta Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Elodie ferma il concerto e piange: “Scusate, non ce la faccio”
Elodie in lacrime ferma il concerto:”Non riesco a cantare”
Elodie si ferma, in lacrime, durante il concerto a Eboli. «Scusatemi, non ho voce» – Il video
Elodie si ferma per qualche anno, il commovente annuncio sul palco: "Torno nel 2027" Durante l’ultima tappa del suo tour, Elodie ha scelto un momento intenso e carico di emozione per comunicare una notizia importante ai suoi fan. Prima di cantare l’ultim - facebook.com Vai su Facebook
#Elodie si ferma. La cantante ha annunciato, tra le lacrime, che si prenderà una pausa. "Torno nel 2027", ha detto al pubblico dell'ultima tappa del tour a Roma, rassicurando poi i fan: "Non vedo l'ora di tornare da voi" Vai su X
Elodie scoppia a piangere e ferma il concerto: “Chiedo scusa a tutti”/ Cos’è successo? Reazione choc dei fan - Elodie è scoppiata in lacrime durante il suo concerto a Eboli tenutosi ... Secondo ilsussidiario.net
