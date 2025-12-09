Elodie in concerto a Firenze
Dopo il concerto tenutosi a novembre, Elodie annuncia il suo ritorno a Firenze per il tour “Elodie Show 2027”. La cantante romana, che partirà per il suo nuovo tour da Ancona, farà tappa al Nelson Mandela Forum il 18 maggio 2026. I biglietti saranno disponibili a partire dal 14 dicembre 2025 sul. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2025: LA PRIMA DI JUKEBOX (17,9%), IL CONCERTO DI ELODIE AD APPENA IL 10%, ORE 14 SERA (5,5%), FORMIGLI (5,8%) SI AVVICINA A DEL DEBBIO (6%), TG5 (22,3%) VS TG1 (21,6%)
Elodie The Stadium Show, su Canale 5 il concerto evento a San Siro
Pino Daniele, oggi il concerto-evento a Napoli: da De Gregori a Elodie, tutti gli ospiti
Elodie, annuncio in lacrime al concerto: «Mi fermo, torno nel 2027» https://trib.al/regFArM - facebook.com Vai su Facebook
ELODIE torna in concerto nel 2027 [Info & Biglietti] - Elodie in concerto nel 2027 nei palasport italiani con un nuovo tour previsto per la primavera 2027, un percorso calibrato come un vero statement pop. Lo riporta newsic.it
