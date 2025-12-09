Elodie concerto a Bologna | la data nel 2027 dopo l’anno sabbatico
Bologna, 9 dicembre 2025 – Sorpresa Elodie. Se la cantante romana aveva spiazzato i fan annunciando una pausa dalle scene solo l’altro giorno, ecco che ora arriva l’annuncio per il tour 2027. Perché sì, Elodie si prenderà anche un anno sabbatico, ma tutto sembra già pronto per il suo ritorno nel 2027. E sarà proprio a Bologna la chiusura del suo tour nei palazzetti italiani tra due anni. Concerti che si terranno tra aprile e maggio 2027. Le date di Elodie del 2027. Tutto programmato per Elodie appunto. E dunque l’ Elodie Show 2027 parte da Ancona (il 24 aprile 2027), poi Roma (29 aprile), Napoli (4 maggio), Bari (8 maggio), Milano (13 maggio), Firenze (18 maggio) e concludersi a Bologna (22 maggio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2025: LA PRIMA DI JUKEBOX (17,9%), IL CONCERTO DI ELODIE AD APPENA IL 10%, ORE 14 SERA (5,5%), FORMIGLI (5,8%) SI AVVICINA A DEL DEBBIO (6%), TG5 (22,3%) VS TG1 (21,6%)
Elodie The Stadium Show, su Canale 5 il concerto evento a San Siro
Pino Daniele, oggi il concerto-evento a Napoli: da De Gregori a Elodie, tutti gli ospiti
Elodie, annuncio in lacrime al concerto: «Mi fermo, torno nel 2027» https://trib.al/regFArM - facebook.com Vai su Facebook
Elodie, concerto a Bologna: la data nel 2027 dopo l’anno sabbatico - L’annuncio della cantante romana: “Grazie di cuore, è stato un tour bellissimo. Scrive ilrestodelcarlino.it
