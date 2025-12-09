Elodie annuncio a sorpresa | dopo la pausa torna in tour nel 2027

Dilei.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche ore dall’annuncio della pausa di un anno, Elodie torna con una sorpresa: nel 2027 la cantante sarà impegnata con un nuovo tour. Elodie Show 2027  vedrà l’ex concorrente di Amici protagonista di 7 nuove date in tutta la Penisola, come comunicato da lei stessa sui social. L’annuncio a sorpresa di Elodie. “ È stato tutto straordinario, adesso mi fermo per un po’ ma ho già tutto in testa, perché mi fate venire voglia di lavorare. Ho già in mente tutto lo show e non vedo l’ora di tornare da voi”: con queste parole, Elodie ha annunciato ai fan la sua intenzione di prendersi una piccola pausa dalle scene dopo un anno piuttosto impegnativo. 🔗 Leggi su Dilei.it

