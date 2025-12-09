Elodie a sorpresa annuncia ‘Show 2027’ si parte da Ancona
(Adnkronos) – Elodie, reduce da un anno di traguardi raggiunti, due date-evento negli stadi di Milano e Napoli e un tour nei palasport di 14 date appena concluso, durante il quale ha comunicato una pausa nel 2026, annuncia a sorpresa ‘Elodie Show 2027?, tournée prodotta da Vivo Concerti la vedrà nuovamente protagonista sul palco dei . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Elodie, annuncio a sorpresa: dopo la pausa, torna in tour nel 2027
Elodie, reduce da un anno di importanti traguardi e dopo aver annunciato una pausa per il 2026, svela a sorpresa le date di "Elodie Show 2027" #Elodie #ElodieShow2027 Vai su X
Annuncio a sorpresa da parte di Elodie nel pomeriggio di oggi. L’amata artista romana ha rivelato al proprio pubblico che è in programma il nuovo tour nel 2027! Ecco tutte le date - facebook.com Vai su Facebook
Elodie annuncia a sorpresa il tour “Elodie Show 2027” - evento negli stadi di Milano e Napoli e un tour nei palasport di 14 date appena concluso, durante il quale ha comunicato ... Segnala msn.com
