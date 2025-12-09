Ellison i fondi del Golfo il genero di Trump | Paramount lancia la scalata ostile a Warner Bros Discovery

Se si concretizzerà sarà una delle scalate ostili più clamorose della storia finanziaria, ma la maxi-offerta da 108 miliardi di dollari con cui Paramount intende ribaltare l’acquisto di Warner Bros Discovery da parte di Netflix racconta già di per sé molto del nuovo capitalismo americano e dell’incrocio tra tecno-oligarchi, fondi internazionali e il sistema che fa riferimento al presidente americano Donald Trump. La strategia degli Ellison su Warner Bros Discovery. Al centro di tutto c’è la battaglia dell’immaginario, dell’informazione, della narrazione. l gruppo che controlla i celebri studios cinematografici, la Hbo, Tnt Sports, Discovery Channel, Cartoon Network, più un’altra serie lunghissima di reti televisive e informative internazionali e, soprattutto, è editore della Cnn è finito nel mirino del colosso avente come proprietaria la famiglia di Larry Ellison, patron di Oracle. 🔗 Leggi su It.insideover.com

