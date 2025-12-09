Elisa Confortola è intervenuta insieme a Pietro Sighel e Thomas Nadalini nel corso della nuova puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali trasmessa sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. La 23enne valtellinese è una delle punte di diamante della Nazionale italiana femminile di short track che si presenterà tra un paio di mesi con ambizioni importanti sul ghiaccio di Assago per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “ A livello femminile siamo una squadra che ha avuto un po’ un gap generazionale, quindi passiamo da Fontana e Valcepina a magari io, Ioriatti e Betti che siamo 20002002 e con appunto Arianna Sighel che è un po’ a metà. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elisa Confortola: “Dalle migliori mi manca qualcosa, ma posso giocarmela. Non potremo provare il ghiaccio di Milano”