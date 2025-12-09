elisa belloni nuova assessora alla cultura

Elisa Belloni è stata nominata nuova assessora alla Cultura, sostituendo temporaneamente Carolina Minotti dopo le sue dimissioni. La scelta, già circolata nelle cerchie politiche locali, conferma la volontà di mantenere stabile l’amministrazione in un settore strategico per la comunità.

L’interim dopo le dimissioni di Carolina Minotti è durato giusto una settimana e il nome scelto per il cambio è quello che già girava negli ambienti della politica locale. Lissone ha una nuova assessora alla Cultura e all’Istruzione: è stata nominata l’altro giorno con un decreto firmato dalla sindaca Laura Borella. Si tratta di Elisa Belloni, 41 anni, di professione commercialista: a lei sono state assegnate le deleghe alla Cultura e quindi a Biblioteca civica, Eventi e Museo d’Arte Contemporanea, e all’Istruzione, Asili nido, Formazione professionale, Alternanza scuola-lavoro e Pari opportunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it