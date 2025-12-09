Elga Enardu annuncia la rottura con Diego | Finita sono tosta e ripartirò VIDEO

Elga Enardu comunica direttamente la fine della sua relazione con Diego, senza giri di parole o retorica. L’annuncio, semplice e sincero, evidenzia la decisione di chiudere un capitolo importante della sua vita, sottolineando la sua determinazione a ripartire con forza.

L’annuncio diretto e senza retorica: una separazione che pesa. Elga Enardu non ha scelto un’intervista, un settimanale patinato o un comunicato in stile celebrità. Ha scelto il luogo oggi più privato e più pubblico allo stesso tempo: le Instagram Stories. «Quello che vi sto per dire non è nulla facile. La storia mia con Diego è finita», scrive, con parole asciutte e senza veli, mentre aggiunge che affronterà tutto “da tosta”, chiedendo rispetto, discrezione e gentilezza. Non è un crollo, né un annuncio costruito: è l’ammissione nuda di un addio arrivato al termine di un percorso che aveva già conosciuto fratture e ritorni, crisi e ripartenze. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it