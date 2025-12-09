Elezioni in Ucraina? Zelensky a picco dopo lo scandalo corruzione cresce l’ex capo dell’esercito Zaluzhny – Il sondaggio

Le recenti accuse di corruzione hanno indebolito la posizione di Zelensky, aprendo la strada a una possibile svolta politica in Ucraina. Nel frattempo, l’ex capo dell’esercito Zaluzhny guadagna consensi, alimentando i timori di elezioni anticipate. La situazione, finora inaspettata, si fa sempre più incerta, con implicazioni che potrebbero ridefinire il futuro politico del paese.

Elezioni anticipate in Ucraina? Quella che sino a poche ore fa sembrava fantapolitica, un sogno di Vladimir Putin più o meno convintamente condiviso dalla Casa Bianca, ora pare uno scenario realmente possibile. Al termine di una giornata a Roma in cui ha incontrato Papa Leone XIV e Giorgia Meloni, infatti, Volodymyr Zelensky a sorpresa ha aperto all’idea su cui l’aveva sfidato in un’intervista Donald Trump: «Stanno usando la guerra per non indire le elezioni, penso che il popolo ucraino dovrebbe avere questa scelta». Ora il leader di Kiev si dice pronto a far partire il processo così che possano svolgersi elezioni «entro 60-90 giorni», se gli Usa contribuiranno a creare le condizioni di sicurezza necessarie nel Paese, persino sotto legge marziale. 🔗 Leggi su Open.online