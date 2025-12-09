Elezioni in Ucraina? Zelensky a picco dopo lo scandalo corruzione cresce l’ex capo dell’esercito Zaluzhny – Il sondaggio
Le recenti accuse di corruzione hanno indebolito la posizione di Zelensky, aprendo la strada a una possibile svolta politica in Ucraina. Nel frattempo, l’ex capo dell’esercito Zaluzhny guadagna consensi, alimentando i timori di elezioni anticipate. La situazione, finora inaspettata, si fa sempre più incerta, con implicazioni che potrebbero ridefinire il futuro politico del paese.
Elezioni anticipate in Ucraina? Quella che sino a poche ore fa sembrava fantapolitica, un sogno di Vladimir Putin più o meno convintamente condiviso dalla Casa Bianca, ora pare uno scenario realmente possibile. Al termine di una giornata a Roma in cui ha incontrato Papa Leone XIV e Giorgia Meloni, infatti, Volodymyr Zelensky a sorpresa ha aperto all’idea su cui l’aveva sfidato in un’intervista Donald Trump: «Stanno usando la guerra per non indire le elezioni, penso che il popolo ucraino dovrebbe avere questa scelta». Ora il leader di Kiev si dice pronto a far partire il processo così che possano svolgersi elezioni «entro 60-90 giorni», se gli Usa contribuiranno a creare le condizioni di sicurezza necessarie nel Paese, persino sotto legge marziale. 🔗 Leggi su Open.online
Ucraina, deputato Dmytro Chorny: "Le nuove elezioni si terranno a fine anno o inizio 2026" - confermate anticipazioni del GdI
Ucraina, Zelensky: “elezioni dopo cessate il fuoco”
Elezioni in Ucraina, Zelensky tergiversa e prende tempo: "Obiettivo è finire la guerra, in tempo di pace? Potrei anche lasciare l'incarico" - VIDEO
Prima del vertice, Zelensky si è detto "sempre pronto" alle elezioni in Ucraina. Incontro con la premier di un'ora e mezza dopo il colloquio con Papa Leone XIV in mattinata ? https://l.euronews.com/uWV7 - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi. "Mi fido di lei. Pronto alle elezioni" [VIDEO] agi.it/estero/news/20… #agi #Ucraina Vai su X
Elezioni in Ucraina? Zelensky a picco dopo lo scandalo corruzione, cresce l’ex capo dell’esercito Zaluzhny – Il sondaggio - La rilevazione del Kyiv Independent nel giorno dell'apertura a sorpresa di Zelensky a possibili elezioni «entro 60- Scrive msn.com
