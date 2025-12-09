Elezioni Hong Kong | bassa affluenza

Le elezioni a Hong Kong si sono concluse con una bassa affluenza. Come le precedenti elezioni, solo i candidati considerati “patrioti” dal governo potevano candidarsi. In questo modo, Pechino cerca di consolidare il suo controllo sull’ex colonia britannica. Bassa affluenza alle elezioni di Hong Kong Si sono concluse le elezioni a Hong Kong con un’affluenza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

