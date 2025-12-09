Eleonora Riso vincitrice di MasterChef | Non volevo essere magra mi piaceva l’idea di non mangiare

Gamberorosso.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La trentunenne ha condiviso per la prima volta nel podcast di Corabea il suo percorso con l'anoressia e la bulimia: "Più mi dicevano che ero troppo magra, più capivo di aver centrato l'obiettivo". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Eleonora Riso: «I 100mila euro di MasterChef? In realtà sono 56mila, volevano portarmeli a casa col furgoncino» - Intervistata nel podcast Gurulandia, la cuoca ha raccontato la difficoltà nel ritirare il ... Segnala leggo.it

