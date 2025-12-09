Negli ultimi dieci anni, come riportato da Sanità Informazione, in tutto il mondo (Italia compresa) sta aumentando il ricorso alle tecniche di preservazione della fertilità, in modo particolare al congelamento degli ovociti femminili. Un fenomeno da approfondire non solo per la dimensione numerica (si stima che l’aumento sia di circa il 25-30%), ma anche perché alla base del ricorso a queste tecniche non ci sono solamente ragioni etiche. Come evidenziato in uno studio pubblicato su MDPI, sempre più spesso si è spinti da motivazioni sociali legate alle scelte di carriera, all’instabilità economica e all’assenza di un partner. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Egg freezing e Social freezing: guida alla terminologia e al congelamento degli ovuli