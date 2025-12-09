Egg freezing e Social freezing | guida alla terminologia e al congelamento degli ovuli

L'interesse per l'egg freezing e il social freezing è cresciuto negli ultimi anni, offrendo alle donne nuove possibilità di preservare la fertilità. Queste tecniche, sempre più diffuse anche in Italia, consentono di congelare gli ovuli per future esigenze riproduttive. Questa guida presenta i termini chiave e le principali informazioni sul congelamento degli ovuli, un'opzione in espansione nel panorama della medicina riproduttiva.

Negli ultimi dieci anni, come riportato da Sanità Informazione, in tutto il mondo (Italia compresa) sta aumentando il ricorso alle tecniche di preservazione della fertilità, in modo particolare al congelamento degli ovociti femminili. Un fenomeno da approfondire non solo per la dimensione numerica (si stima che l’aumento sia di circa il 25-30%), ma anche perché alla base del ricorso a queste tecniche non ci sono solamente ragioni etiche. Come evidenziato in uno studio pubblicato su MDPI, sempre più spesso si è spinti da motivazioni sociali legate alle scelte di carriera, all’instabilità economica e all’assenza di un partner. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Egg freezing e Social freezing: guida alla terminologia e al congelamento degli ovuli

Il tempo non definisce il tuo futuro: la scienza sì. Il Social Freezing è una scelta consapevole che permette di preservare oggi la qualità degli ovociti e mantenere aperta la possibilità di una gravidanza futura. Cos’è esattamente? È - facebook.com Vai su Facebook

Egg freezing e Social freezing: guida alla terminologia e al congelamento degli ovuli - Occupiamoci di Egg freezing e Social freezing, due fenomeni in aumento (anche in Italia) che meritano un'adeguata attenzione. Scrive gravidanzaonline.it

Social media influencers mislead young women about egg freezing: Monash University study - Egg freezing, initially developed for female patients with serious medical conditions, is now a lucrative industry allowing women to store their younger, healthier eggs in case they need IVF in the ... Riporta cairnspost.com.au