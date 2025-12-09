Effetto Trump anche Conte contro l’Ue La partita delle nomine M5s

L'effetto Trump scuote il panorama politico italiano, con Giuseppe Conte che si schiera contro l’Unione Europea. Mentre Elon Musk e l’ex presidente statunitense criticano le istituzioni europee, il Movimento 5 Stelle si prepara a giocare un ruolo centrale nelle prossime nomine, spostando l’attenzione dalle piazze alle scelte strategiche.

Altro che piazze per l’Europa. Se Donald Trump ed Elon Musk attaccano, Giuseppe Conte ci mette carico. Lo fa alla sua maniera: “Le istituzioni europee pensano solo al riarmo. E poi ci si chiede perché l’Ue è in crisi”. Per tutto il weekend della Strategia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti nel M5s non ha parlato nessuno. “Non ne abbiamo nemmeno discusso”, spiegavano da via di Campo marzio. Eppure quello sferrato dal presidente americano nei confronti dell’Unione europea è stato un colpo durissimo. Nel Pd, per dire, Filippo Sensi ha invocato una nuova piazza per l’Europa, in stile Michele Serra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it