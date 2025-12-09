Effetto tredicesima | l’83,4% dei bergamaschi spenderà per Natale 228 euro
Bergamo. Lo spettro dell’inflazione e l’ombra della recessione offuscheranno solo in parte questo Natale. La tredicesima in provincia di Bergamo, includendo anche la maggiore capacità di spesa dei lavoratori autonomi (partite Iva), raggiungerà secondo le stime di Confcommercio Bergamo i 910 milioni di euro, con una crescita nominale del +3,2%, trainata dall’aumento dell’occupazione e dei salari. La media per lavoratori dipendenti pubblici e privati e pensionati (circa 700.000 bergamaschi) si attesta attorno ai 1.300 euro a percipiente, mentre rispetto alla popolazione complessiva il valore medio è di circa 820 euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
La tredicesima per i dipendenti pubblici gestiti da NoiPA sarà accreditata il 15 dicembre 2025, con modalità diverse per alcuni comparti. Ecco cosa sapere su tempi, eccezioni e regole di calcolo per evitare dubbi sull’importo in busta paga: https://fanpa.ge/BMY - facebook.com Vai su Facebook
