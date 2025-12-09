Edwards non basta Minnesota cade con Phoenix Harper accende San Antonio
Nella notte NBA, i Suns sotto senza Booker e Green consolidano la vittoria, mentre i Timberwolves di Edwards sfiorano il successo con 40 punti. I Spurs, senza Wembanyama, vincono grazie a un canestro decisivo del rookie a pochi secondi dalla fine, mentre i Timberwolves cadono contro Phoenix. La stagione continua a regalare emozioni e sorprese.
I Suns vincono anche senza Booker e Green, 40 punti per la stella dei Timberwolves. Wembanyama ancora fuori, ma gli Spurs si impongono con un canestro del rookie a 9" dalla sirena. Indiana ok con Sacramento .
SOTTO ANCHE LA VIRTUS Parte forte Bologna al ritorno alla Virtus Arena. Poi la reazione di Dubai, che chiude avanti 39-44 il primo tempo. Ai bianconeri non basta per adesso un super Carsen Edwards, già a 17 punti. #virtusbologna
Edwards non basta, Minnesota cade con Phoenix. Harper accende San Antonio - Wembanyama ancora fuori, ma gli Spurs si impongono con un canestro del rookie a 9" dalla sirena.