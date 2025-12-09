Edwards non basta Minnesota cade con Phoenix Harper accende San Antonio

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte NBA, i Suns sotto senza Booker e Green consolidano la vittoria, mentre i Timberwolves di Edwards sfiorano il successo con 40 punti. I Spurs, senza Wembanyama, vincono grazie a un canestro decisivo del rookie a pochi secondi dalla fine, mentre i Timberwolves cadono contro Phoenix. La stagione continua a regalare emozioni e sorprese.

I Suns vincono anche senza Booker e Green, 40 punti per la stella dei Timberwolves. Wembanyama ancora fuori, ma gli Spurs si impongono con un canestro del rookie a 9" dalla sirena. Indiana ok con Sacramento . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

