Educazione finanziaria | sette istituti su dieci hanno già avviato i percorsi

A un anno dall’entrata in vigore della Legge Capitali, l’educazione finanziaria si è diffusa in modo crescente nelle scuole superiori italiane. Sette istituti su dieci hanno avviato percorsi formativi dedicati, contribuendo a promuovere una maggiore consapevolezza finanziaria tra gli studenti e rafforzando il ruolo dell’educazione economico-finanziaria nel sistema scolastico nazionale.

Un anno dopo l’entrata in vigore della Legge Capitali, l’educazione finanziaria è ormai una presenza stabile in gran parte delle scuole superiori italiane. Il primo rapporto nazionale curato dal Comitato Edufin fotografa una diffusione ampia, anche se con differenze tra territori e indirizzi scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

