Edil 2026 Next apre la strada il nuovo protocollo di intesa per l’edilizia sostenibile

Bergamo. È stato simbolicamente mosso nella mattinata del 9 dicembre 2025 il primo passo del percorso in avvicinamento alla 30ª Rassegna dell'Edilizia 5.0, Edil 2026 Next, in programma dal 19 al 22 marzo 2026 alla Fiera di Bergamo, con la presentazione del nuovo Protocollo di intesa per l'edilizia sostenibile, alla presenza di Luciano Patelli, presidente di Promoberg Srl, Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Sergio Gandi, vicesindaco e assessore al commercio e cultura del Comune di Bergamo, Alberto Capitanio, project Manager della rassegna, e dei principali rappresentanti del mondo imprenditoriale, associativo, istituzionale, universitario e della formazione.