Edil 2026 Next apre la strada il nuovo protocollo di intesa per l’edilizia sostenibile

Bergamonews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. È stato simbolicamente mosso nella mattinata del 9 dicembre 2025 il primo passo del percorso in avvicinamento alla 30ª Rassegna dell’Edilizia 5.0, Edil 2026 Next, in programma dal 19 al 22 marzo 2026 alla Fiera di Bergamo, con la presentazione del nuovo Protocollo di intesa per l’edilizia sostenibile,  alla presenza di Luciano Patelli, presidente di Promoberg Srl, Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Sergio Gandi, vicesindaco e assessore al commercio e cultura del Comune di Bergamo, Alberto Capitanio, project Manager della rassegna, e dei principali rappresentanti del mondo imprenditoriale, associativo, istituzionale, universitario e della formazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Interdittiva antimafia alla Gm Edil, la società dei Genova che ha lavorato per la Italo Belga

edil 2026 next apreEdil 2026 Next, apre la strada il nuovo protocollo di intesa per l’edilizia sostenibile - La manifestazione Edil 2026 Next entra nel vivo di una nuova fase: il mestiere del costruire si trasforma in un ecosistema digitale, intelligente, connesso e sostenibile La manifestazione Edil 2026 Ne ... Secondo bergamonews.it