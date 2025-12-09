Economia natalizia | tra inflazione eCommerce e mercatini di Natale mercato
Come le festività muovono miliardi e influenzano famiglie e imprese. Il Natale non è soltanto una festività religiosa e culturale, ma uno dei momenti economici più rilevanti dell’anno. In Italia e nel mondo rappresenta il picco dei consumi annuali, capace di muovere miliardi tra acquisti, turismo, alimentari, tecnologia e intrattenimento. Non a caso viene definito “il motore d’inverno” del commercio. La corsa ai regali, le tavole imbandite e le promozioni online trasformano dicembre in un laboratorio perfetto per osservare i comportamenti economici delle famiglie. I consumi natalizi: tra tradizione e nuove abitudini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Paneliquido…anche a Natale! Quest’anno torna il nostro apprezzatissimo , insieme a , il progetto di economia carceraria de La Valle di Ezechiele Si tratta di una confezione natalizia contenente sei birre: una (saison ai - facebook.com Vai su Facebook
Natale: tredicesime più ricche, una spesa stimata in 50 miliardi - Natale più ricco, quest'anno, con una spesa per regali ma non solo, stimata da Confcommercio in 50 miliardi di euro: "Inflazione sotto controllo, occupazione ai massimi e un maggior reddito ... Riporta ansa.it