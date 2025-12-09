Economia di Terni una città che produce ma margina poco | ecco i settori che tirano

Terni si presenta come una città dinamica, con settori chiave che mostrano segnali di vitalità e crescita. L’economia locale si distingue per la produzione, il commercio e le costruzioni, sostenuti da un capitale professionale di rilievo. Questo articolo analizza i principali settori che contribuiscono alla ripresa economica di Terni, evidenziando le opportunità e le sfide del territorio.

“Terni è una città che produce, ma margina poco. Il commercio è efficiente, le costruzioni mostrano forza, il capitale professionale è rilevante. Tuttavia i margini troppo bassi del manifatturiero limitano la capacità complessiva di investire, innovare, crescere. Per conoscere davvero lo stato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondisci con queste news

A Terni tre giorni dedicati ai giovani, alle idee e alle nuove opportunità per il territorio #tuttoggi #EconomiaLavoro #Terni #economia #evidenza #lavoro #scoop #terni | Vai su X

A Terni un Natale contro povertà e disuguaglianze: Università e Cesvol lanciano la raccolta di doni e alimenti TERNI - La sede di Terni del Dipartimento di economia dell' Università degli Studi di Perugia, il Cesvol Umbria sede di Terni, la San Vincenzo de’ Pa - facebook.com Vai su Facebook

A Terni il livello di redditività si colloca sotto l'Umbria - A Terni il livello generale di redditività si colloca sotto l'Umbria, l'Italia e, anche se di poco, a Perugia. Lo riporta msn.com