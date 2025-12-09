Economia di Terni una città che produce ma margina poco | ecco i settori che tirano

Terni si presenta come una città dinamica, con settori chiave che mostrano segnali di vitalità e crescita. L’economia locale si distingue per la produzione, il commercio e le costruzioni, sostenuti da un capitale professionale di rilievo. Questo articolo analizza i principali settori che contribuiscono alla ripresa economica di Terni, evidenziando le opportunità e le sfide del territorio.

Terni è una città che produce, ma margina poco. Il commercio è efficiente, le costruzioni mostrano forza, il capitale professionale è rilevante. Tuttavia i margini troppo bassi del manifatturiero limitano la capacità complessiva di investire, innovare, crescere. Per conoscere davvero lo stato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

