Eco Dono | Torna Un Natale…differente la Raccolta sostenibile e solidale a Salerno
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto la distribuzione di circa 50 elettrodomestici ancora funzionanti, torna Eco Dono, la speciale iniziativa promossa dal Comune di Salerno e da Salerno Pulita, in occasione del Natale. Si tratta di una speciale raccolta differenziata natalizia, durante una tappa aggiuntiva dei centri mobili di raccolta e riuso di Salerno Pulita che sarà dedicata esclusivamente al Natale sostenibile con la possibilità di consegnare elettrodomestici da poter riusare. L’evento si svolgerà sabato 13 dicembre, presso piazza Santelmo a Torrione, dalle 9 alle 12,30. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Con l’avvicinarsi del Natale, torna l’iniziativa “BoxMas: regali sospesi” Le BoxMas sono pacchi regalo che andranno in dono a bambin?, ragazz? e persone fragili delle comunità e dei servizi socio educativi del territorio. Ogni scatola dovrà contenere: 1 co - facebook.com Vai su Facebook