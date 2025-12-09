Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto la distribuzione di circa 50 elettrodomestici ancora funzionanti, torna Eco Dono, la speciale iniziativa promossa dal Comune di Salerno e da Salerno Pulita, in occasione del Natale. Si tratta di una speciale raccolta differenziata natalizia, durante una tappa aggiuntiva dei centri mobili di raccolta e riuso di Salerno Pulita che sarà dedicata esclusivamente al Natale sostenibile con la possibilità di consegnare elettrodomestici da poter riusare. L’evento si svolgerà sabato 13 dicembre, presso piazza Santelmo a Torrione, dalle 9 alle 12,30. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Eco Dono: Torna “Un Natale…differente” la Raccolta sostenibile e solidale a Salerno