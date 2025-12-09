Ecco quando finisce La Notte nel Cuore
I gemelli Nuh e Melek Çakirca stanno per congedarsi dal pubblico di Canale 5, insieme a tutti i membri della famiglia Sansalan. Prima di Natale giungeranno infatti al termine le storie de La Notte nel Cuore, la dizi turca arrivata lo scorso maggio nel prime time della rete ammiraglia Mediaset. L’epilogo di Siyah Kalp, il titolo originale della produzione, è previsto – salvo variazioni – per martedì 23 dicembre 2025. Nel gran finale, che vi abbiamo già raccontato, si respirerà un’aria di pace tra tutti i componenti della famiglia Sansalan e, tra colpi di scena e arresti eccellenti, Melek darà finalmente alla luce la bambina che aspetta dal marito Cihan. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
