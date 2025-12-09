Ecco perché l’Europa rischia il crac

L'Europa si trova di fronte a segnali di instabilità finanziaria e politiche che sollevano preoccupazioni sulla sua stabilità futura. In questo contesto, le dichiarazioni di figure come Donald Trump ed Elon Musk sull'Unione europea hanno generato discussioni e reazioni, mettendo in luce le sfide e le tensioni che l'Europa deve affrontare per mantenere il suo ruolo e la sua coesione.

Confesso di non capire perché in Italia ci si indigni tanto per le parole di Donald Trump e Elon Musk sull’Unione europea. Può non piacere che il presidente americano parli della fine della civiltà del vecchio continente. E possono sembrare sopra le righe le frasi del padrone di Tesla a proposito un presunto quarto Reich, ovvero di un regime che limita le libertà. Tuttavia, a prescindere dal gradimento che possono suscitare le dichiarazioni provocatorie dei due, è abbastanza evidente che la Ue e in generale l’economia europea rischiano di fare una brutta fine. Un tempo i Paesi europei erano non soltanto la culla della civiltà, ma soprattutto il cuore dell’industria, della finanza e dell’innovazione. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ecco perché l’Europa rischia il crac

