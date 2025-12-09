Ecco la Thu-La Van Dijk pronto alla battaglia | le probabili formazioni di Inter-Liverpool

Chivu schiera in attacco la coppia Lautaro-Thuram, mentre dietro dà fiducia all'esperienza di Acerbi. Slot fa a meno di Salah, Isak pronto lì davanti, Van Dijk perno della difesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ecco la Thu-La, Van Dijk pronto alla battaglia: le probabili formazioni di Inter-Liverpool

Liverpool, c’è aria di rinnovi in squadra: dopo Salah è pronto anche Virgil van Dijk - Liverpool, 11 aprile 2025 – Si è parlato tanto della questione rinnovi in casa Liverpool, soprattutto per quanto riguarda Salah, Van Dijk e Alexander- Riporta sport.quotidiano.net